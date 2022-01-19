Амир Абдоллахиян заявил о начале новой главы в отношения с Россией

"В результате важной, сердечной и длительной встречи президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси и президента России Владимира Путина в Кремле отношения Тегерана и Москвы вступили в новую главу и получили ускорение", написал министр в своем Twitter, комментируя переговоры лидеров двух стран в Москве.
Амир Абдоллахиян добавил, что "в новой главе отношений будет развиваться отличное сотрудничество".
Тегеран, 19 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что новая глава ирано-российских отношений станет свидетелем прекрасного сотрудничества».
"В результате важной, сердечной и длительной встречи президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси и президента России Владимира Путина в Кремле отношения Тегерана и Москвы вступили в новую главу и получили ускорение", написал министр в своем Twitter, комментируя переговоры лидеров двух стран в Москве.
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