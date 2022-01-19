Амир Абдоллахиян заявил о начале новой главы в отношения с Россией

"В результате важной, сердечной и длительной встречи президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси и президента России Владимира Путина в Кремле отношения Тегерана и Москвы вступили в новую главу и получили ускорение", написал министр в своем Twitter, комментируя переговоры лидеров двух стран в Москве.

Амир Абдоллахиян добавил, что "в новой главе отношений будет развиваться отличное сотрудничество".