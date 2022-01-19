19 янв. 2022 г., 23:56
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Иран призвал СБ ООН обязать сионистов немедленно прекратить систематические нарушения прав человека

Иран призвал СБ ООН обязать сионистов немедленно прекратить систематические нарушения прав человека

Тегеран, 20 января. ИРНА — постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в среду, говоря о преступных действиях сионистского режима в оккупированной Палестине, сказал, что СБ ООН должен обязать Израиль положить конец систематическим нарушениям прав человека на оккупированных палестинских территориях.

"Бездействие Совета Безопасности придало израильскому режиму смелости продолжать свои преступления против угнетенного народа Палестины", — заявил иранский дипломат, добавив, что Совет Безопасности также должен заставить израильский режим прекратить оккупацию палестинских и других арабских территорий.

Он заявил, что ситуация на оккупированных палестинских территориях продолжает ухудшаться, создавая угрозу международному миру и безопасности.

"По данным УКГВ, в 2021 году 341 палестинец был убит и еще 17 893 получили ранения. Израильские силы безопасности систематически убивают палестинских детей, и в 2021 году на оккупированной палестинской территории было убито 86 палестинских детей, что является самым высоким показателем с 2014 года", сказал он Ссылаясь на систематическое убийство палестинских детей сионистским режимом.

"Единственным примером жестокости израильского режима была его 11-дневная тотальная война в Газе в мае 2021 года, когда израильские силы убили 256 палестинцев, в том числе 66 детей и 40 женщин. Среди них 13 членов большой семьи, включая детей, одному из которых всего шесть месяцев, которые были убиты и погребены под развалинами собственного дома", добавил иранский дипломат.

Он сказал, что Исламская Республика Иран осуждает злонамеренную политику и дестабилизирующие действия Израиля, которые представляют собой явную угрозу миру и безопасности в регионе.

"Мы также осуждаем созыв недавнего заседания кабинета министров Израиля на оккупированных сирийских Голанах и его заявление о строительстве там новых поселений",  заключил Тахт-Раванчи.

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