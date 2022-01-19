Иран призвал СБ ООН обязать сионистов немедленно прекратить систематические нарушения прав человека

"Бездействие Совета Безопасности придало израильскому режиму смелости продолжать свои преступления против угнетенного народа Палестины", — заявил иранский дипломат, добавив, что Совет Безопасности также должен заставить израильский режим прекратить оккупацию палестинских и других арабских территорий.

Он заявил, что ситуация на оккупированных палестинских территориях продолжает ухудшаться, создавая угрозу международному миру и безопасности.

"По данным УКГВ, в 2021 году 341 палестинец был убит и еще 17 893 получили ранения. Израильские силы безопасности систематически убивают палестинских детей, и в 2021 году на оккупированной палестинской территории было убито 86 палестинских детей, что является самым высоким показателем с 2014 года", сказал он Ссылаясь на систематическое убийство палестинских детей сионистским режимом.

"Единственным примером жестокости израильского режима была его 11-дневная тотальная война в Газе в мае 2021 года, когда израильские силы убили 256 палестинцев, в том числе 66 детей и 40 женщин. Среди них 13 членов большой семьи, включая детей, одному из которых всего шесть месяцев, которые были убиты и погребены под развалинами собственного дома", добавил иранский дипломат.

Он сказал, что Исламская Республика Иран осуждает злонамеренную политику и дестабилизирующие действия Израиля, которые представляют собой явную угрозу миру и безопасности в регионе.

"Мы также осуждаем созыв недавнего заседания кабинета министров Израиля на оккупированных сирийских Голанах и его заявление о строительстве там новых поселений", заключил Тахт-Раванчи.