Путин: Иран и Россия очень плотно взаимодействуют на международной арене

По словам российского президента, власти Сирии смогли преодолеть террористические угрозы в стране в значительной степени благодаря помощи Тегерана и Москвы. "благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому Правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом", отметил Путин.

Путин также сказал, что и Тегеран и Москву беспокоит ситуация в Афганистане. "Сейчас, конечно, и вас и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этой проблеме", уточнил он.

Российский президент отметил, что товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился более чем на 38%, несмотря на пандемию коронавируса. "Я хочу отметить что, несмотря на пандемию, и в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота – свыше 6%. А в прошлом году – 38 с лишним процентов рост", сказал Путин.

"У нас реализуются наши крупные проекты, работа идет практически по очень многим направлениям", указал президент России.

Путин также поблагодарил Раиси за то, что он нашел время в эти непростые времена ковидные приехать в Москву. "Сразу же после Вашей инаугурации мы с Вами в постоянном контакте находимся, но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить все-таки личного общения", сказал президент Путин.

Кроме того, Путин заявил, что хотел бы услышать позицию Тегерана по ситуации вокруг иранской ядерной сделки. "Мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД", сказал президент РФ.

Путин указал, что Иран активно в качестве наблюдателя работает в Шанхайской организации сотрудничества. "На временной основе, на основе временного соглашения развиваются отношения Ирана с Евразэс, и мы активно работаем для того, чтобы создать долгосрочную основу, зону свободной торговли между Ираном и нашим объединением", добавил Путин.

Путин также передал наилучшие пожелания Верховному лидеру исламской революции аятолле Али Хаменеи. "Хочу Вас попросить после возвращения в Тегеран передать самые наилучшие пожелания духовному лидеру – господину Хаменеи", указал он.