Иран никогда не остановит свое развитие из-за санкций

Раиси сказал, что Иран хочет, чтобы отношения с РФ были всесторонними и устойчивыми. "Что касается отношений с дружественной нам Российской Федерацией, то мы хотим, чтобы эти отношения были устойчивыми и всесторонними", завил президент Ирана.

По словам иранского президента, нет ограничений на развитие отношений с дружественной Россией. Раиси добавил, что отношения двух стран будут стратегическими.

По его словам, Иран и Россия могут повысить уровень экономического взаимодействия в несколько раз. "Наши торгово-экономические связи в нынешней ситуации, конечно же, не вызывают удовлетворения. Конечно, мы можем повысить уровень нашего торгово-экономического взаимодействия в несколько раз", сказал Раиси.

Он также сообщил, что Иран предел России проект соглашения о стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет. "Мы передали нашим российским коллегам документ о стратегическом сотрудничестве между двумя странами, который может определить перспективу как минимум на 20 лет", - сказал он.

"Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз. Мы сейчас, конечно, прикладываем усилия к тому, чтобы санкции были сняты", сказал Раиси.

Он отметил, что в нынешних условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в частности США, Тегеран и Москва могут создать синергию во взаимодействии двух стран.

Иранский президент также отметил очень хороший опыт сотрудничества Ирана с Россией в Сирии в борьбе с терроризмом. "Этот опыт может создать предпосылки для его расширения и использования на других направлениях. В нынешних условиях можно развивать сотрудничество в сферах экономики, политики, культуры, науки, технологий, оборонной и военной сферах, а также в вопросах безопасности и космоса", сказал он.