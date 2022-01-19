19 янв. 2022 г., 16:49
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В Москве начались переговоры Путина и Раиси

В Москве начались переговоры Путина и Раиси

Москва, 19 января. ИРНА — Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси начались в Москве, передает РИА Новости.

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси в среду прилетел в Москву по приглашению российского президента Владимира Путина.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранский президент в ходе визита в Москву проведет обстоятельные переговоры с президентом РФ по различным вопросам, в частности, планируется обсудить сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах.

В четверг запланированы выступления Раиси в Государственной думе РФ и Соборной мечети в Москве.

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