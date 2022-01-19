В Москве начались переговоры Путина и Раиси

Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси в среду прилетел в Москву по приглашению российского президента Владимира Путина.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что иранский президент в ходе визита в Москву проведет обстоятельные переговоры с президентом РФ по различным вопросам, в частности, планируется обсудить сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах.

В четверг запланированы выступления Раиси в Государственной думе РФ и Соборной мечети в Москве.