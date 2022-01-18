Иранский композитор в одном шаге от музыкального Оскара

Группа «Опиум Луны» стартовала свою работу в 2017 году. В состав этой группы входят Банде (Сантур), Лили Хейден (скрипка), Итай Дизраэли (бас) и М.Б. Горди (перкуссия).

В 2019 году первый альбом группы получил награду «Грэмми» в номинации «Лучший альбом нового века».

С 2020 года Саиди выбран первым и единственным лауреатом иранской премии «Грэмми» в качестве судьи конкурсной части этой премии.

Ежегодная церемония награждения сопровождается выступлениями выдающихся артистов и вручением наград, пользующихся большей популярностью. Из трех великих музыкальных фестивалей мира Грэмми является самым крупным.