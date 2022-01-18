Амир Абдоллахиян: В отношениях Ирана и России разрабатывается новая дорожная карта

Как сообщает ИРНА, Амир Абдоллахиян написал в заметке российскому информационному агентству Sputnik накануне визита президента Исламской Республики Иран в Москву во вторник написал, что визит Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в Москву состоится в различных обстоятельствах по официальному приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Завтра 19 января по официальному приглашению президента России Владимира Путина Раиси отправится в Москву, чтобы возглавить политико-экономическую делегацию высокого уровня с двухдневным визитом.

Как написал главаа МИД Ирана, с одной стороны, в годы после распада Советского Союза две страны, переживая исторические взлеты и падения в двусторонних отношениях, стремятся поддержать богатую цивилизацию и наследие древнего правления, светлое будущее в двусторонних отношениях и активное участие в событиях. Региональные и глобальные на пути к миру и стабильности, а с другой стороны новое правительство в Исламской Республике Иран имеет новую дорожную карту, основанную на сбалансированном, активном, динамичном и разумном внешнеполитическом политику с упором на сотрудничество со всеми соседями, особенно с федерацией России и продвижение экономической дипломатии, и настроен на дальнейшее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества с этой страной.

В начале своей ноты министр иностранных дел отметил, что новое правительство Исламской Республики Иран рассматривает Российскую Федерацию как сильного и дружественного соседа и страну, основанную на «сотрудничестве, уважении и взаимных интересах», и заинтересовано в создании значительного скачка в различных областях и обмен делегациями высокого уровня между двумя странами.

Иран и Россия полны решимости развивать устойчивое и долгосрочное сотрудничество

Амир Абдоллахиян отметил, что консультации между двумя странами охватили широкий круг вопросов на двустороннем (политическом, экономическом, культурном, научно-техническом, оборонном и безопасном, парламентском, медийном) и региональном уровнях (включая Ближний Восток, Южный Кавказ и Центральную Азию) и международные переговоры (включая Венские переговоры об отмене санкций).

Министр иностранных дел продолжил, что в двусторонних отношениях две страны полны решимости актуализировать соглашение на основе взаимных отношений и принципов сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в соответствии с глобальными тенденциями.

Он добавил: «В политической сфере обмен сообщениями между лидерами двух стран, а также недавние телефонные разговоры между президентами двух стран показывают решимость обеих сторон развивать устойчивое и долгосрочное сотрудничество».

По его словам, в области экономики, торговли, промышленности и сельского хозяйства между двумя странами были определены и реализованы различные проекты. Фактором укрепления экономических отношений между двумя странами стало начало процесса членства Исламской Республики Иран в Шанхайской организации сотрудничества и поступательное сотрудничество Исламской Республики Иран со странами-членами Евразийского экономического союза. Чистые горизонты ждут экономическое сотрудничество между двумя странами.

«В области культуры и народных взаимодействий подписание соглашения о создании и рамках деятельности культурных центров двух стран проложило путь для развития культурных отношений между двумя странами», - добавил он.

«В отношении парламентских впросов визит спикера иранского парламента Мохаммада Багера Калибафа в Москву и передача послания Верховного лидера Путину, а также ответный визит спикера российской Думы Вячеслава Володина в Тегеран способствовали укреплению парламентской дипломатии между двумя странами», - пояснил он.

Ирано-российские отношения в сфере обороны и правопорядка развиваются

Амир Абдоллахиян, добавив, что в сфере обороны и правопорядка отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией развиваются, отметил, что совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая в северной части Индийского океана и Оманском море показывают серьезность трех стран.

Он продолжил: «На региональном уровне и в свете воли высших руководителей сотрудничество между двумя странами в целях обеспечения общих интересов перешагнуло границы двусторонних отношений и сильнее, чем выходит на поля региональных и международных помощь в обеспечении безопасности. Чем раньше. В этом отношении Исламская Республика Иран и Российская Федерация как две региональные державы играют уникальную и привилегированную роль в урегулировании региональных конфликтов и урегулировании конфликтов и борьбе с терроризмом».

По словам МИД Ирана, две страны разделяют общее мнение о том, что ближневосточный регион пострадал от ряда проблем, включая войну, нестабильность и отсутствие безопасности, из-за иностранного вмешательства и доминирования мышления, ориентированного на безопасность. Для решения этих вопросов между двумя странами продолжаются консультации по стабилизации ситуации в Афганистане, Сирии, Йемене и Ливии.

Далее он отметил, что региональное сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией не ограничивается Западной Азией, но охватывает и другие регионы, в том числе Южный Кавказ, Центральную Азию и Каспийское море. В связи с этим Исламская Республика Иран активно участвовала в первой встрече консультаций в формате сотрудничества 3+3 в регионе Южного Кавказа, которая прошла в Москве, и заявила о своей готовности провести вторую встречу в Тегеране. С точки зрения Исламской Республики Иран, внутрирегиональное сотрудничество, особенно в области торговли, экономики, транспорта и транзита, будет в значительной степени способствовать росту и процветанию региона и установлению мира и стабильности.

Ирано-российское сотрудничество на международном уровне

Министр иностранных дел заявил: «Исламская Республика Иран рассматривает Каспийское море как море мира и спокойствия и арену для конструктивного сотрудничества между его прибрежными странами».

Он напомнил, что на международном уровне Исламская Республика Иран и Российская Федерация против бесчеловечных и односторонних санкций США, вмешательства Запада в дела других стран, недопущения участия третьих сторон в их отношениях и необходимости уважать международные закон о солидарности».

По мнению Исламской Республики Иран, стратегия односторонности потерпела неудачу, и эпоха противоправного поведения, игнорирования международно признанных принципов и разрушения многосторонности, которая представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности, прошла.

Подчеркнув, что новое правительство Исламской Республики Иран вступило на переговоры в Вене с прагматичным и ориентированным на результат подходом и с целью достижения хорошего соглашения, министр иностранных дел добавил: «В этой связи подчеркиваю, что Российская Федерация сыграла эффективную и конструктивную роль как в достижении ядерного соглашения в 2015 году, так и на недавних переговорах между Исламской Республикой Иран и группой «Большой пятерки», предприняла позитивные шаги по содействию снятия санкций».

В конце своей ноты министр иностранных дел написал: «Учитывая серьезную волю руководителей двух стран к развитию двусторонних отношений, Исламская Республика Иран и Российская Федерация сближаются друг с другом путем укрепления народных основ двусторонних отношений, особенно в экономической, социальной и культурной областях и туризме, и признание народов Ирана и России являются одними из важных стратегий, которые находятся на повестке дня правительств двух стран. Очевидно, что укрепление отношений и формирование новых региональных блоков, особенно при наличии других важных и появляющихся азиатских игроков, обещает усилить и стабилизировать процессы многосторонности на глобальном уровне».