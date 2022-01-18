Визит Раиси в Москву – возможность активизировать потенциал в развитии отношений: эксперт

«Считаю, что визит Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в Россию имеет стратегическое значение для развития отношений между Москвой и Тегераном и укрепит долгосрочное сотрудничество между двумя странами», - заявила она ИРНА.

Президент Исламской Республики Иран завтра в среду отбывает в Москву с двухдневным визитом по официальному приглашению Президента России Владимира Путина.

«Визит иранского президента в Москву связан с общей позицией двух стран по многим региональным и международным вопросам», - отметила она.

По словам эксперта, участие Ирана и России в переговорах в Вене для эффективной реализации ядерной сделки, эффективное сотрудничество двух стран в решении проблем Сирии в рамках переговоров в Астане, подготовка к подписанию 20-летнего стратегического документа между Ираном и Россией, членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества и продление соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом еще на три года свидетельствует о тесном сотрудничестве между двумя могущественными странами региона.

«Несмотря на хорошее сотрудничество между Ираном и Россией, обе стороны имеют гораздо больший потенциал для развития сотрудничества в таких областях, как торговля, туризм, культура, средства массовой информации, наука и технологии, и визит иранского президента в Москву может стать прекрасной возможностью активизировать эти потенциальные возможности», - сказала она.

Ссылаясь на официальную статистику, российский иранист заявила: «За первые 10 месяцев 2021 года (с января по октябрь) Россия экспортировала в Иран товаров на 2 миллиарда 566 миллионов долларов, а импортировала за тот же период на 777 миллионов долларов товары из этой страны».

Коснувшись важности встреч с российскими и иранскими экспертами в ходе некоторых визитов иранских официальных лиц в Россию, она сказала, что было бы очень полезно, если бы эта программа была включена в программу визита президента Ирана в Россию.