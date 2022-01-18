Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения

Ранее посол РФ в Тегеране Леван Джагарян заявлял в интервью РИА Новости, что Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения CHIRU в районе Персидского залива в конце 2021 - начале 2022 года. По его словам, основная задача учений - отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами.

Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома", стал на якорную стоянку на рейде порта Чахбехар (Иран).

Планируется, что в период выполнения задач корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория Сейшельских островов.