18 янв. 2022 г., 13:24
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News Code: 84617983
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Владимир Путин завтра встретится с Эбрахимом Раиси в Москве

Владимир Путин завтра встретится с Эбрахимом Раиси в Москве

Тегеран, 18 января, ИРНА - 19 января в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, об этом объявил Кремль.

Как сообщает Кремль, планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Кроме того, имеется в виду уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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