Владимир Путин завтра встретится с Эбрахимом Раиси в Москве

Как сообщает Кремль, планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Кроме того, имеется в виду уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Тегеран, 18 января, ИРНА - 19 января в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, об этом объявил Кремль.
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