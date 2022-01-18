Иностранные рейсы аэропорта Мешхеда увеличились более чем на 400%

«Количество прибывающих иностранных рейсов в этот аэропорт за этот период составило 1760 рейсов, что на аналогичный период прошлого года составило 327 рейсов», - отметил он.

По его словам, «иностранных рейсов, вылетевших из аэропорта Мешхед за первые 9 месяцев этого года, было 321, что составляет всего 71 рейс за аналогичный период прошлого года».

«За этот период в аэропорт Мешхед прибыло 220 509 пассажиров, а из этого аэропорта в разные страны отправились 189 643 человека», - пояснил он.