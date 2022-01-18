Раиси завтра отправится в Москву с визитом

Как сообщает пресс-служба администрации президента, Раиси в целях продвижения экономических, политических и культурных отношений с Россией в среду отправится в Москву с двухдневным визитом.

Глава иранского правительства в ходе данного визита встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, российских предпринимателей и иранцами, проживающими в Москве. Также он ыступит на пленарном заседании Госдумы.

Министры иностранны дел, нефти и экономики сопровождают иранского президента в этой поездки.

Напомним, ранее аятолла Раиси в целях политики максимального развития отношений с соседними и региональными странами посетил Таджикистан и Туркменистан с визитом.