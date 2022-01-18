18 янв. 2022 г., 13:07
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Раиси завтра отправится в Москву с визитом

Раиси завтра отправится в Москву с визитом

Тегеран, 18 января, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси по приглашению своего российского коллегу 19 января в среду отправится в Москву с двухдневным визитом.

Как сообщает пресс-служба администрации президента, Раиси в целях продвижения экономических, политических и культурных отношений с Россией в среду отправится в Москву с двухдневным визитом.
Глава иранского правительства в ходе данного визита встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, российских предпринимателей и иранцами, проживающими в Москве. Также он ыступит на пленарном заседании Госдумы.
Министры иностранны дел, нефти и экономики сопровождают иранского президента в этой поездки. 
Напомним, ранее аятолла Раиси в целях политики максимального развития отношений с соседними и региональными странами посетил Таджикистан и Туркменистан с визитом.

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