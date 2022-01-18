Джагарян назвал повестку встречи лидеров Ирана и РФ в Москве

Джагарян, который 10 лет работает послом РФ в Тегеране, в преддверии визита Раиси в Москву дал подробное интервью ИРНА. Он рассказал о значении и целях поездки иранского президента в Россию, о переговорах по отмене санкций в Вене и о санкциях США в отношении Ирана.

Посол РФ назвал первый визит Раиси в Москву очень важным

Говоря о поездке главу иранского правительства в столицу России, Джагарян отметил: «Уже прошло 5 лет со времени предыдущего визита бывшего президента Ирана Хасана Рухани в Россию, и теперь новый президент Ирана будет посетить Москву с визитом».

По его словам, несмотря на неоднократные телефонные разговоры между лидерами двух стран, но они не могут заменить встречи лицом к лицу. «Первая очная встреча Раиси и Путина очень важна для обеих сторон», подчеркнул он.



Ожидается, большой круг двусторонних вопросов, включая экономические и региональные темы, будут обсуждаться на предстоящей встрече президентов Ирана и России. Джагарян также выразил надежду, что данная встреча приводит к развитию сотрудничеству между двумя странами в различных областях.

Санкции Запада не оказывают влияния на ирано-российские отношения

Посол РФ в Тегеране выразил готовность к расширению всеобщих отношений с Ираном, отметив, что он с оптимизмом смотрит на перспективы отношений двух стран, особенно на экономической сфере.

Он высоко оценил политику «взгляд на Восток» новой администрации в Иране, выразив надежду на проведение заседания правительственной комиссии двух стран в ближайшем будущем. «Надеемся, что министр нефти Исламской Республика как председатель совместной комиссии Ирана и России в ходе поездки в Москву сможет встречаться со своим российским коллегой Николаем Шульгиновым, чтобы назначить дату и место следующего заседания правительственной комиссии двух стран.

«Уже прошло 2,5 года с момента, когда прошло заседание совместной экономической комиссии. В этот раз Москва примет заседание», отметил он, назвав эту комиссию очень важной для продолжения взаимодействий двух стран, так как Иран и Россия следят за такими крупными проектами, как железная дорога, ТЭС Сирик и АЭС Бушер.

Россия не стремится получить согласия третьих сторон на расширение отношений с Ираном

Комментируя пропаганды западных СМИ против отношений Ирана и России в преддверии визита Раиси в Москву, Джагарян отметил: «Наши отношения не касаются ни западу, ни северу, ни югу а не востоку. Наш приоритет – двусторонние связи. Не важно, довольны или нет третьи стороны расширением отношений Тегеран-Москва».

«Мы не стремится получить согласия третьих сторон на расширение отношений с Исламской Республикой. Россия и Иран находятся под санкциями западных сторон, но такие ограничения не оказывают влияния на двусторонние связи», добавил посол.

Россия готова способствовать развитию переговоров в Вене

Посол РФ в Иране высоко оценил приверженносит Тегерана выполнению своих обязательств после выхода США из СВПД, подчеркнув, что подрыв ядерной сделки стал резлуьтатом незаконного выхода Вашингтона из соглашения.

Он выразил надежду на конструктивную роль европейских стран на переговорах. «Пока у нас времени на возвращение к ядерной сделке, и мы должны воспользоваться этой возможностью», отметил посол.

Джагарян выразил готовность России способствовать продвигать переговоры по отмене санкций в Вене. «Представитель РФ на переговорах Михаил Ульянов будет предпринимать все свои усилия, чтобы вносить положительный вклад на переговорах», добавил он.

Российский дипломат также назвал разумным требование Ирана по проверке отмены санкций и предоставлении соответствующих гарантий. «У Исламской Республики очень положительная позиция на переговорах, и я как дипломат с оптимизмом смотрю на будущее переговоров», пояснил он.

В ответ на сообщения о снятии некоторых открытых скобок на переговорах, Джагарян пояснил, что снятие скобок является естественным процессом переговоров. Он призвал обеих сторон проявлять больше гибкости.

Иран и Россия – жертвы санкций США

Посол РФ заявил, что ирано-российские отношения не зависят от связей Тегерана с Вашингтоном. «Мы готовы к сотрудничеству с Ираном независимо от того, вводят ли США санкции или нет, так как обе страны являются жертвами санкций Соединенных Штатов», отметил он.

Он подчеркнул, что санкции Запада в отношении России привели к укреплению экономике страны, в частности в сельскохозяйственной области.

«Если западные стороны продолжат вводить санкции в отношении России, мы так же сделаем. Выбор за ними, но Россия не та страна, чтобы сдаваться», заявил посол.

Российский дипломат также исключил сообщения о сокращении отношений России с Ираном в случае провала переговоров.

Минское соглашение – единственное решение внутреннего конфликта в Украине

Говоря о напряженности в отношениях между Россией и США по Украине, Джагарян назвал диалог единственным решением проблематики.

Он заявил, что российские силы находятся внутри страны, а не в территории Украины, добавив: «Правительство Украины сталкивается со многими проблемами и, преувеличивая угрозу нападения России, намерено отвлекает общественное мнение от внутренних вопросов».

Джагарян назвал отношения Ирана с Китаем и Россией хорошими, указав на реализации стратегического соглашения между Ираном и Китаем в ходе недавнего визита главу МИД ИРИ в Пекин.

Он также отметил, что совместные военные учения Ирана с Китаем и Россией не угрожают интересам третьей страны.