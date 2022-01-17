Главы МИД Ирана и РФ обсудили по телефону ситуацию вокруг СВПД

Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, двусторонние отношения и предстоящий визит президента Раиси в Москву.
Стороны также назвали важным событием в отношениях между Ираном и Россией визит президента Раиси в Москву.
Глава МИД Ирана также подчеркнул необходимость скорейшего решения вопроса
ввоза перца из Ирана в Россию.
В ответ глава МИД России назвал технической проблемой приостановку ввоза в страну перца из Ирана, заявив, что вопрос решается через соответствующие структуры.
Тегеран, 17 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава МИД России Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, двусторонние отношения и предстоящий визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву.
Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, двусторонние отношения и предстоящий визит президента Раиси в Москву.
Похожие новости
-
Иран не намерен тратить время на переговоры в Вене
Тегеран, 17 января. ИРНА — Иран не будет тратить время на переговоры в Вене по отмене санкций…
-
Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость всестороннего развития отношений с Китаем
Тегеран, 14 января, ИРНА - На встрече со своим китайским коллегой министр иностранных дел Хосейн…
-
Глава Ирана выступит на заседании Госдумы, сообщил Жуков
Москва, 17 января. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси выступит на пленарном заседании Госдумы…
-
Почему так важен визит Раиси в Россию?
Тегеран, 17 января. ИРНА — Российско-иранские отношения за последние десятилетия пережили много…
Your Comment