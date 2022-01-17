17 янв. 2022 г., 23:02
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News Code: 84617225
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Главы МИД Ирана и РФ обсудили по телефону ситуацию вокруг СВПД

Главы МИД Ирана и РФ обсудили по телефону ситуацию вокруг СВПД

Тегеран, 17 января. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава МИД России Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, двусторонние отношения и предстоящий визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву.

Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, двусторонние отношения и предстоящий визит президента Раиси в Москву.
Стороны также назвали важным событием в отношениях между Ираном и Россией визит президента Раиси в Москву.
Глава МИД Ирана также подчеркнул необходимость скорейшего решения вопроса
ввоза перца из Ирана в Россию.
В ответ глава МИД России назвал технической проблемой приостановку ввоза в страну перца из Ирана, заявив, что вопрос решается через соответствующие структуры.

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