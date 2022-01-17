Главы МИД Ирана и РФ обсудили по телефону ситуацию вокруг СВПД

Министры рассмотрели ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, двусторонние отношения и предстоящий визит президента Раиси в Москву.

Стороны также назвали важным событием в отношениях между Ираном и Россией визит президента Раиси в Москву.

Глава МИД Ирана также подчеркнул необходимость скорейшего решения вопроса

ввоза перца из Ирана в Россию.

В ответ глава МИД России назвал технической проблемой приостановку ввоза в страну перца из Ирана, заявив, что вопрос решается через соответствующие структуры.