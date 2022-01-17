Вашингтон должен принять решение об оставшихся вопросах в Вене, заявил Хатибзаде

В ответ на вопрос корреспондента ИРНА о ходе переговоров в Вене, пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде в своем еженедельном брифинге в понедельник заявил: "За последние дни делегации (стран-участниц СВПД – ред.) провели интенсивные переговоры в Вене, потом они временно вернулись в столицы в пятницу, но заседания рабочих групп не были прекращены в ходе перерыва".

По его словам, уже подготовлены многие таблицы и их столбцы, и также сняты часть скобок на переговорах. "Согласованные вопросы превращаются в слова и предложения. Осталось некоторые особые и важные политические вопросы, о которых Вашингтон должен принять решение", добавил иранский дипломат.

"В случае решения этих вопросов, можно сказать, что мы хорошими темпами движемся к надежному и стабильному соглашению", подчеркнул Хатибзаде.

Комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у Ирана осталось всего «несколько недель», чтобы вернуться в ядерную сделку, прежде чем Соединенные Штаты рассмотрят «другие варианты», представитель МИД отметил: "Я рекомендую госсекретарю США предпринять все свои усилия, чтобы действующий план "А" удастся. План "Б" никого не интересует, господин Блинкен хорошо знает, что у любой страны есть план "Б", может быть наш план "Б" также не интересует США".

Говоря о сфабрикованных крайних сроков для восстановления ядерной сделки, объявленных американскими официальными лицами, Хатибзаде заявил: "Действующий президент США, его команда внешней политики и переговорщики на переговорах в Вене знают, что если сегодня СВПД оставался живой., это получилось благодаря Ирану, а не ради Соединенных Штатов, которые вышли из ядерной сделки и попытались уничтожить договор".

Хатибзаде назвал визит Раиси в Москву значимым

Говоря о предстоящем визите президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву, Хатибзаде заявил, что глава иранского правительства по приглашению российского президента посетит Москву с рабочим визитом. Он также назвал этот визит значимым в целях сбалансированной внешней политики правительства.

Он отметил, что Раиси в ходе данного визита проведет встречу со своим российским коллегой, и различные вопросы в областях политики, культуры, экономики и технологии стоят на повестке дня.

Напомним, «Газета Ру» назвала дату визита президента Исламской Республики Иран в Москву 19 января.