Старший переговорщик Ирана отправился в Вену

Багери и представители группы "пятерки" в пятницу вернулись в столицы своих государств для политических консультаций.

Глава иранской делегации в последние дни провел интенсивные встречи со всеми соответствующими властями в Тегеране, чтобы обсудить последнюю ситуацию вокруг возобновлению ядерной сделки.

Заседания различных рабочих групп и встречи иранского главного переговорщика с делегациями стран-участниц СВПД и координатором ЕС с сегодняшнего дня начнутся в Вене.

В воскресенье состоялась встреча рабочей группы по вопросу снятия санкций с Ирана, она прошла в рамках переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Последнее заседание стран-участниц ядерной сделки также прошло в пятницу с участием Ирана, группы "пятерки" и координатора ЕС Энрике Моры.

Напомним, восьмой раунд переговоров по отмене санкций начался 27 декабря в столице Австрии.