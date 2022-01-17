Старший переговорщик Ирана отправился в Вену

Багери и представители группы "пятерки" в пятницу вернулись в столицы своих государств для политических консультаций.
Глава иранской делегации в последние дни провел интенсивные встречи со всеми соответствующими властями в Тегеране, чтобы обсудить последнюю ситуацию вокруг возобновлению ядерной сделки.
Заседания различных рабочих групп и встречи иранского главного переговорщика с делегациями стран-участниц СВПД и координатором ЕС с сегодняшнего дня начнутся в Вене.
В воскресенье состоялась встреча рабочей группы по вопросу снятия санкций с Ирана, она прошла в рамках переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Последнее заседание стран-участниц ядерной сделки также прошло в пятницу с участием Ирана, группы "пятерки" и координатора ЕС Энрике Моры.
Напомним, восьмой раунд переговоров по отмене санкций начался 27 декабря в столице Австрии.
Тегеран, 17 января, ИРНА - Старший переговорщик Ирана Али Багери Кани в понедельник утром отправился в Вену, чтобы продолжать переговоры по отмене санкций в Вене.
Багери и представители группы "пятерки" в пятницу вернулись в столицы своих государств для политических консультаций.
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