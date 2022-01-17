В случае отказа США в выдаче визы даже одному борцу Иран не поедет на товарищеский поединок

12 февраля в Арлингтоне (штат Техас, США) на арене Globe Life Field состоится масштабное борцовское событие - товарищеская схватка по вольной борьбе между сборными Ирана и США.
Президент федерации спортивной борьбы Ирана также пригласил сборную США по спортивной борьбе принимать участие в кубке Тахти в Иране.
Тегеран, 17 января. ИРНА — Президент федерации спортивной борьбы Ирана Алиреза Дабир заявил, что в случае отказа США в выдаче визы даже одному борцу сборной Ирана по вольной борьбе, вся команда не поедет товарищеский поединок со сборной США в штате Техас.
12 февраля в Арлингтоне (штат Техас, США) на арене Globe Life Field состоится масштабное борцовское событие - товарищеская схватка по вольной борьбе между сборными Ирана и США.
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