Артемия представляет собой одну из ценнейших разновидностей планктонов, способных обитать в крайне соленой среде. Она, в свою очередь, составляет пищу для многих видов разводимых морских животных: креветок, рыб и даже птиц. Причем Артемия, живущая в озере Урмия, является одним из самых прочных видов геопланктонов, обладает высокой калорийностью и известна в мире под названием Артемия Урмиана. Это одноклеточное прославилось как «желтое золото» озера Урмия. Артемия появилась примерно 100 миллионов лет назад и обитает в озерах с соленой водой. Вид впервые описан под названием Cancer salinus Карлом Линнеем в 1758 году. Спустя 61 год (в 1819) Лич переименовал вид в Артемию (Artemia salina). Первая особь зарегистрирована в 982 году иранским географом в озере Урмия.



Из озера Урмия можно экспортировать более 300 тонн Артемии в год. Урмия относится к розовым озером. В такой цвет соленые озера окрашивают колонии рачков артемий, которых в гиперсоленой Урмии обитает очень много. Несмотря на уменьшение объема воды в озере Урмии из-за засухи в последние годы, цист артемии все же может существовать в этом озере, его пищу составляет зеленый лишайник, растущий в озере Урмии.

Артемии встречаются в местах, где происходит или происходила добыча соли. Способны выжить в сильно соленой воде (до 300 грамм соли на литр). Сегодня существует более 350 грамм соли на литр в озере Армии, и такие условия не подходят для артемии. Но артемии терпимы к различным химическим веществам в составе морской воды, включая перманганат калия и нитрат серебра. Однако йод, который обычно содержится в пищевой соли, для этого вида опасен. Эти животные имеют способность снижать осмотическое давление гемолимфы за счет выведения NaCl против градиента концентрации. Показано, что в условиях экстремальной солености специальные механизмы сохраняют гемолимфу гипотонической. Также вид выживает в воде с низкой концентрацией и даже нехваткой кислорода. Минимальная концентрация кислорода для взрослой особи очень мала — 0,5 миллиграмм на литр, а для науплии даже меньше: 0,3 миллиграмма на литр. Для соленых озер типичны сезонные или цикличные засухи, когда водоемы полностью пересыхают. Во время этого процесса концентрация соли в воде варьирует от идеальной до едва допустимой.

Озеро Урмия



В случае возрождения озера Урмия ежегодно можно экспортировать 180 тонн цист артемии и 120 тонн живых артмеии в другие страны. Если проект по осуществлению озера будет осуществлен, то появится безопасное место для обитания там перелетных и местных птиц. В озере восстановятся ресурсы рачка артемии, и позволит создать сотни рабочих мест для молодежи. Также это будет способствовать развитию аквакультуры.