15 янв. 2022 г., 23:01
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News Code: 84614528
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Запущена транзитная контейнерная линия из Ирана в Индию

Запущена транзитная контейнерная линия из Ирана в Индию

Тегеран, 15 января. ИРНА — Управляющий директор иранской судоходной компании «Валфаджр» Мохаммад Реза Ахмадизаде сообщил о запуске регулярной транзитной контейнерной линии между Ираном и Индией.

"Уже месяц через новую транзитную контейнерную линию осуществляются перевозки контейнеровозами из иранского порта Бендер-Аббас в порты Нава-Шева, Кандла Джабаль-Али в ОАЭ", заявил глава компании.
"С запуском данного маршрута бизнесмены могут легко доставить свои товары в индийские порты с помощью контейнеровозов компании Валфаджр", указал он.

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