Запущена транзитная контейнерная линия из Ирана в Индию

"Уже месяц через новую транзитную контейнерную линию осуществляются перевозки контейнеровозами из иранского порта Бендер-Аббас в порты Нава-Шева, Кандла Джабаль-Али в ОАЭ", заявил глава компании.

"С запуском данного маршрута бизнесмены могут легко доставить свои товары в индийские порты с помощью контейнеровозов компании Валфаджр", указал он.