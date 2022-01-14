Приостановление избирательного права Ирана ставит под сомнение принцип справедливости ООН

Иран был одним из первых государств-членов Организации Объединенных Наций и считается одним из основателей этой организации, который стал членом этой организации 7 октября 1954 года, приняв Устав ООН. После победы революции Исламская Республика Иран была активным членом Организации Объединенных Наций и в течение этих лет всегда была привержена уплате членских взносов Организации Объединенных Наций. Но в последние годы Иран не может перевести свои средства в иностранные банки из-за незаконных финансовых и банковских санкций США, а с 2018 года не может вовремя выплачивать свои долги и членские взносы в ООН.

Организация Объединенных Наций дважды приостанавливала право голоса Ирана в этом международном органе в 2021 году, несмотря на незаконные санкции США, которые являются основной причиной задержки платежей и долга Ирана. В письме Генеральной Ассамблее ООН во вторник Генеральный секретарь объявил, что Иран и ряд других стран лишились права голоса в Организации Объединенных Наций из-за длительных задержек с выплатой своих долгов Организации Объединенных Наций. Ранее, в июне 2021 года, в аналогичном письме президенту Генеральной Ассамблеи ООН Гутерриш сообщил, что Иран лишился права голоса в ООН из-за просрочек с выплатой долгов.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде по поводу приостановления права голоса Исламской Республики Иран в Организации Объединенных Наций, сказал: «Исламская Республика Иран, как основатель и активный член Организации Объединенных Наций, привержена полной и своевременной выплате членских взносов в Организацию Объединенных Наций и другие международные организации и учреждения. К сожалению, второй год подряд из-за жестоких и незаконных санкций США платежи нашей страны находятся в затруднительном положении».

Хатибзаде подчеркнул: «Несмотря на многочисленные возникшие трудности, правительство Исламской Республики Иран предоставило необходимые ресурсы для выплаты своего членского взноса в ООН и проводит необходимые консультации для решения вопроса. При этом предполагается предоставление защищенного канала для более быстрой оплаты членских взносов».

«Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Секретариат должны также учитывать особые обстоятельства стран, столкнувшихся с незаконными санкциями, и без колебаний оказывать им помощь в выплате их долг», - заключил он.

Фактически, в соответствии со статьей 19 Устава Организации Объединенных Наций, если Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в соответствии с исключениями, предусмотренными в статье 19, определяет, что неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами, не зависящими от нее, она может лишить члена голосовать. Поэтому, учитывая блокирование каналов перевода иранских финансовых ресурсов со стороны США, можно сказать, что это вовсе не правильное и справедливое действие. Потому что неплатеж Ирана связан с обстоятельствами санкций, которые полностью неподконтрольны Ирану и являются основной причиной долга Ирана. Фактор, который в конечном итоге можно рассматривать как условие создания чрезвычайной ситуации для Ирана по международному праву.