Амир Абдоллахиян прибыл в Уси

По прибытии в аэропорт Амир Абдоллахиян заявил, что целью его визита в Китай является обсуждение с китайскими официальными лицами двусторонних политических отношений, а также реализации соглашений между Исламской Республикой Иран и Китаем об экономическом сотрудничестве.

Министр иностранных дел Ирана, который отбыл в Китай по официальному приглашению министра иностранных дел Китая Ван И, чтобы возглавить политическую и экономическую делегацию высокого уровня, должен обсудить последний статус 25-летней программы сотрудничества со своим китайским коллегой.