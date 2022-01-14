14 янв. 2022 г., 11:23
Journalist ID: 2388
News Code: 84612756
0 Persons

Амир Абдоллахиян прибыл в Уси

Амир Абдоллахиян прибыл в Уси

Тегеран, 14 января, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, который вчера днем (четверг) отбыл в Уси для проведения переговоров с китайскими официальными лицами во главе высокопоставленной политической делегации, прибыл в Пекин несколько минут назад.

По прибытии в аэропорт Амир Абдоллахиян заявил, что целью его визита в Китай является обсуждение с китайскими официальными лицами двусторонних политических отношений, а также реализации соглашений между Исламской Республикой Иран и Китаем об экономическом сотрудничестве.

Министр иностранных дел Ирана, который отбыл в Китай по официальному приглашению министра иностранных дел Китая Ван И, чтобы возглавить политическую и экономическую делегацию высокого уровня, должен обсудить последний статус 25-летней программы сотрудничества со своим китайским коллегой.

Your Comment

You are replying to: .
captcha