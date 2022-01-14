Переговорщики сосредотачиваются на принципе проверки фактов

Восьмой раунд переговоров по снятию санкций в Вене начался около двух недель назад и, по словам переговорщиков, продвигается вперед.

В четверг венские переговоры продолжились на двух уровнях глав делегаций и экспертов. В этом контексте старший переговорщик Ирана Али Багери провел две двусторонние встречи с координатором переговоров Энрике Морой и главой российской переговорной группы Михаилом Ульяновым.

Также состоялась встреча между Багери и высокопоставленными переговорщиками из трех европейских стран. Кроме того, на двустороннем и многостороннем уровнях были проведены встречи среди экспертов для обсуждения различных вопросов.

Высокопоставленные переговорщики группы «Большой пятерки», Европейского Союза и США обсудили возможную реализацию соглашения на встрече в Вене в четверг вечером.

Старший переговорщик России Михаил Ульянов написал в Твиттере, что участники встретились сегодня вечером, чтобы сверить тексты.

Постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь, который возглавляет делегацию Пекина на переговорах, также сделал заявление в четверг вечером перед началом встречи членов «Большой пятерки» с Соединенными Штатами, отметив, что переговоры продолжаются в хорошем состоянии.

«Все стороны движутся в направлении достижения соглашения в кратчайшие сроки», - заявил он ИРНА.

Багери также объявил о сокращении разногласий по проекту соглашения, заявив, что переговоры продвигаются вперед. Высокопоставленные китайско-российские переговорщики также поддержали переговорную позицию Ирана, подчеркнув, что переговоры по достижению соглашения продолжаются.

Иран и Соединенные Штаты представили свои мнения по четырем вопросам отмены санкций, обеспечения эффективной отмены санкций, ядерных обязательств и проверки посредством неофициального письменного текста, и делегации рассматривают тексты.

Официальные лица США и Европы признали, что в переговорах был достигнут определенный прогресс, но говорят, что прогресса недостаточно для достижения соглашения.

По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, Иран и Соединенные Штаты представили свои взгляды по четырем вопросам отмены санкций, обеспечения эффективной отмены санкций, ядерных обязательств и проверки в неофициальном письменном тексте, и делегации рассматривают тексты.

Опыт неполной реализации ядерной сделки, особенно в сфере снятия санкций в сроке Барака Обамы, заставил иранскую команду на нынешних переговорах уделять особое внимание вопросу верификации. Цель состоит в том, чтобы Иран извлек выгоду из ядерной сделки реальным и практическим способом, а не просто снял санкции на бумаге.

Западные страны пытались оказать давление на Иран, установив крайний срок, чтобы под этим предлогом Иран согласился на любое соглашение; Но Исламская Республика заявила, что не торопится с соглашением, и если Запад будет стремиться к соглашению, он может сделать первый шаг в выполнении своих обязательств в рамках ядерной сделки.