14 янв. 2022 г., 10:16
Journalist ID: 2388
News Code: 84612710
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Председатель ДУМ РФ Муфтия: Мы придаем большое значение братским отношениям с Ираном

Председатель ДУМ РФ Муфтия: Мы придаем большое значение братским отношениям с Ираном

Тегеран, 14 января, ИРНА - Председатель ДУМ РФ Муфтия Шейх Равиль Гайнутдин, заявил, что российские мусульмане ценят регулярные встречи лидеров двух стран, а также братские отношения со своими иранскими коллегами.

На встрече с чрезвычайным и полномочным Послом Ирана в Российской Федерации Каземом Джалали он подчеркнул, что за последние годы между руководителями России и Ирана установились надежные отношения.

Он заявил, что для установления хороших отношений между двумя странами Совет муфтиев и Духовное управление мусульман Российской Федерации установили братские отношения с духовенством Ирана.

Касаясь культурного сходства между российскими мусульманами и иранским народом, особенно интереса российских татар к персидской культуре и языку, Равиль Айнуддин подчеркнул важность продолжения и развития культурных и религиозных связей.

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