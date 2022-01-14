Председатель ДУМ РФ Муфтия: Мы придаем большое значение братским отношениям с Ираном

На встрече с чрезвычайным и полномочным Послом Ирана в Российской Федерации Каземом Джалали он подчеркнул, что за последние годы между руководителями России и Ирана установились надежные отношения.

Он заявил, что для установления хороших отношений между двумя странами Совет муфтиев и Духовное управление мусульман Российской Федерации установили братские отношения с духовенством Ирана.

Касаясь культурного сходства между российскими мусульманами и иранским народом, особенно интереса российских татар к персидской культуре и языку, Равиль Айнуддин подчеркнул важность продолжения и развития культурных и религиозных связей.