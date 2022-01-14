13 иранцев в финальном списке иллюстраторов выставки Болонья 2021

Среди работ, представленных 3 тысячами 783 художниками из 92 стран на пятьдесят пятой выставке Болоньи 2021, Алиреза Голдузиан, Митра Абдоллахи, Амир Алаи, Мона Амоли, Мохаммад Бабакухи, Сана Хабибирад, Фереште Наджафи, Нушин Сафаху, Наргес Мохаммади, Нушин Садегян, Педрам Казеруни, Нарджес Хатун (Сара) и Сабери Фумани из Ирана вошли в число финалистов этого года.

После рассмотрения работ жюри результаты финальных победителей будут объявлены на веб-сайте Болонской выставки иллюстрации.