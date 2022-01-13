Постпред РФ и представители «евротройки» обсудили реализацию будущего соглашения по СВПД

"Провел встречу с моими коллегами по «евротройки» в рамках переговоров в Вене по СВПД. Евротройка вносит полезный вклад в процесс переговоров. На этот раз мы обсудили, в частности, идеи по реализации будущего соглашения, в том числе последовательность шагов, которые необходимо предпринять в процессе реализации", написал дипломат в своем Twitter.

В среду впервые в рамках восьмого раунда переговоров состоялось заседание третьей рабочей группы, получившей название «Рабочая группа по исполнительным мероприятиям», в центре внимания которого находилось «проверка действий США».

"Встреча прошла в положительной и конструктивной атмосфере", рассказал корреспонденту ИРНА источник, близкий к иранской делегации.

В Вене продолжается восьмой раунд переговоров между Ираном и «4+1» (Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия) по отмене антииранских санкций США и воссозданию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в первоначальном виде. Переговоры проходят на разных уровнях и в разных форматах.