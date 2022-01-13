Переговоры в Вене для прочного и надежного соглашения. Чего требует Иран?

В Вене продолжается восьмой раунд переговоров между Ираном и «4+1» (Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия) по отмене антииранских санкций США и воссозданию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в первоначальном виде. Переговоры проходят на разных уровнях и в разных форматах.
В среду замминистра иностранных дел по политическим вопросам, главный переговорщик Ирана Али Багери Кани провел встречу с координатором Евросоюза Энрике Мора и представителями Евротройки (Великобритания, Германия, Франция). В центре внимания переговоров, которые длились больше часа, находились отмена антииранских санкций США, выработка соответствующих гарантий и механизма, и ядерные обязательства в рамках СВПД.
Кроме того, впервые в рамках восьмого раунда переговоров состоялось заседание третьей рабочей группы, получившей название «Рабочая группа по исполнительным мероприятиям», в центре внимания которого находилось «проверка действий США».
"Встреча прошла в положительной и конструктивной атмосфере", рассказал корреспонденту ИРНА источник, близкий к иранской делегации.
По данным источников, западные стороны, которые вначале выступали против «проверки» уже признали ее, а теперь продолжаются переговоры по выработке соответствующего механизма проверки.
Опыт неполной реализации СВПД, в частности в сфере снятия санкций при бывшем президенте США Бараке Обаме, заставил иранскую команду на нынешних переговорах уделять особое внимание вопросу верификации. Основной целью переговоров является получение экономической выгоды от ядерной сделки.
В среду свыше 100 конгрессменов США выступил против возвращения Вашингтона в СВПД, призвав приостановить переговоры в Вене. Подобные заявления являются причиной того, что иранская делегация так настаивает на получении необходимых гарантий.
В то же время вчера в ряде СМИ появились сообщения о предоставлении проекта временного соглашения на переговорах, что не имеет ничего общего с реальностью.
Иран требует прочного и надежного соглашения
"В принципе, вопрос о временном соглашении или так называемом договоре «меньше за меньшее» в переговорах пока не поднимался и никогда не стояло на повестке дня иранской делегации. Как было подчеркнуто ранее иранская сторона хочет прочного и надежного соглашения, и не собирается провести переговоры о временном соглашении", сказал ИРНА источник, комментируя заявления о временном соглашении.
Тегеран, 13 января. ИРНА — По сведениям корреспондента ИРНА, иранская делегация в Вене в последние дни требуют в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о механизме проверки отмены санкций и гарантий того, что США больше не нарушат достигнутые договоренности.
В Вене продолжается восьмой раунд переговоров между Ираном и «4+1» (Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия) по отмене антииранских санкций США и воссозданию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в первоначальном виде. Переговоры проходят на разных уровнях и в разных форматах.
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