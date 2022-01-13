13 янв. 2022 г., 17:11
Journalist ID: 2177
News Code: 84612308
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В Вене продолжается переговоры по отмене санкций в отношении Ирана

В Вене продолжается переговоры по отмене санкций в отношении Ирана

Тегеран, 13 января. ИРНА — В Вене продолжается 15-й день переговоров по отмене антииранских санкций США и воссозданию СВПД в первоначальном виде в рамках восьмого раунда переговоров.

Дипломаты из Ирана и «4+1» (Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия) продолжают интенсивные переговоры по отмене антииранских санкций и восстановления иранской ядерной сделки.
По данным корреспондента ИРНА, встречи между экспертами Ирана и «4+1» проводятся в рамках договоренности, достигнутой на последнем заседании Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Кроме того, заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик Ирана на переговорах в Вене Али Багери Кани проведет ряд встреч с главами делегаций стран-участниц ядерной сделки.
3 января в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является отмена антииранских санкций США и воссоздание СВПД в первоначальном виде.

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