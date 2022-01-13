Глава МИД Ирана отправился в Пекин

Иранский министр в ходе визита на встрече с китайскими властями обсудит двусторонние политические, экономические и культурные отношения.
Рассмотрение международных и региональных событий также включено в повестку дня.
Тегеран, 13 января, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян во главе высокопоставленной политической делегации в четверг отправился в Пекин с визитом.
Иранский министр в ходе визита на встрече с китайскими властями обсудит двусторонние политические, экономические и культурные отношения.
Рассмотрение международных и региональных событий также включено в повестку дня.
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