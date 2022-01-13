13 янв. 2022 г., 14:20
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News Code: 84612126
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Глава МИД Ирана отправился в Пекин

Глава МИД Ирана отправился в Пекин

Тегеран, 13 января, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян во главе высокопоставленной политической делегации в четверг отправился в Пекин с визитом.

Иранский министр в ходе визита на встрече с китайскими властями обсудит двусторонние политические, экономические и культурные отношения.

Рассмотрение международных и региональных событий также включено в повестку дня.

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