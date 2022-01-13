Глава МИД Ирана отправился в Пекин

Тегеран, 18 января, ИРНА – Президенты Ирана и России Эбрахим Раиси и Владимир Путин обсуждают широкий круг вопросов, в том числе экономические и региональные темы, в ходе визита иранского лидера в Москву. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.