Шамсаи стал главным тренером национальной сборной по мини-футболу

На заседании совета директоров Федерации футбола были определены обязанности главных тренеров двух национальных категорий по мини-футболу.

Заседание совета директоров Федерации футбола состоялось в среду утром в Национальном футбольном центре. В рамках этой встречи, поблагодарив Мохаммада Назема аш-Шариа за его усилия по иранскому мини-футболу, Вахид Шамсаи был выбран тренером взрослой национальной сборной по мини-футболу.

Вахид Шамсаи известен как один из величайших игроков в мини-футбол в Иране. В качестве тренера-игрока в 2013-2016 годах он трижды подряд возглавлял команды «Тебриз Дабири» и «Морские сооружения», став чемпионом и заняв второе место в Премьер-лиге Ирана по мини-футболу. Шамсаи также занял второе место в Премьер-лиге в прошлом году с командой «Гитипасанд».