Продолжение дипломатических консультаций Багери с европейскими сторонами в Вене

Согласно объявленному графику, Багери сначала встретится с координатором Совместной комиссии по ядерной сделке Энрике Морой, а затем с представителями трех европейских стран. Уже второй день подряд встречаются только европейские стороны и Багери, и создается впечатление, что из-за согласования позиций Китая и России с Исламской Республикой Иран переговоры достигли сложного политического решения для Запад.

Аналогичные встречи состоялись вчера между главным переговорщиком Ирана и европейскими сторонами, после чего представители трех стран отправились на встречу с делегацией США.

Последний раунд начался в понедельник, 27 ноября, и, по словам переговорщиков, переговоры продвинулись. Но слышно, что, несмотря на прогресс, достигнутый на переговорах, некоторые экстравагантные требования, а иногда даже попытки отодвинуть Иран продолжаются, и это было одной из причин медлительности диалогов.