12 янв. 2022 г., 20:36
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News Code: 84611490
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Продолжение дипломатических консультаций Багери с европейскими сторонами в Вене

Продолжение дипломатических консультаций Багери с европейскими сторонами в Вене

Тегеран, 12января, ИРНА - Старший переговорщик Ирана Али Багери Кани прибыл в отель Coburg в среду вечером для продолжения интенсивных дипломатических консультаций с представителями трех европейских стран.

Согласно объявленному графику, Багери сначала встретится с координатором Совместной комиссии по ядерной сделке Энрике Морой, а затем с представителями трех европейских стран. Уже второй день подряд встречаются только европейские стороны и Багери, и создается впечатление, что из-за согласования позиций Китая и России с Исламской Республикой Иран переговоры достигли сложного политического решения для Запад.

Аналогичные встречи состоялись вчера между главным переговорщиком Ирана и европейскими сторонами, после чего представители трех стран отправились на встречу с делегацией США.

Последний раунд начался в понедельник, 27 ноября, и, по словам переговорщиков, переговоры продвинулись. Но слышно, что, несмотря на прогресс, достигнутый на переговорах, некоторые экстравагантные требования, а иногда даже попытки отодвинуть Иран продолжаются, и это было одной из причин медлительности диалогов.

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