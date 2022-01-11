Самый длинный персидский роман перевели на арабский язык

«Келидар» — многотомная сага о жизни кочевой курдской семьи, над которой автор работал с 1968 по 1982 год. Роман считается вершиной творчества писателя, зеркалом общественно-политической жизни Ирана на протяжении нескольких десятилетий, однако его главное достоинство заключается в художественной самобытности.

Роман был опубликован в десяти томах, что сделало его самым длинным романом, написанным на персидском языке.

Келидар - это название деревни в Хорасане, действие которой происходит в конце 1940-х годов.