Финальный этап отборочного турнира зимних Олимпийских игр по горнолыжному спорту пройдет в Иране

16-17 января на горнолыжном курорте Дизин в провинции Эльбурс пройдет Финальный этап отборочного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине по горнолыжному спорту.

Дизин — один из самых высокогорных горнолыжных курортов в мире. Он расположен в 3600 м над уровнем моря на высоте 900 м у подножия гор Эльбурс в 70 км от Караджа (125 км от Тегерана).

Дизин был основан в 1969 году, и является первым горнолыжным курортом в Иране, который был официально признан и получил титул Международной федерации лыжного спорта, что подтверждает возможность организации там официальных и международных соревнований. При этом, зимой и летом на базе курорта Дизин проходят международные, всеиранские и региональные соревнования, чемпионаты и турниры.