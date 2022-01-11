11 янв. 2022 г., 19:11
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Финальный этап отборочного турнира зимних Олимпийских игр по горнолыжному спорту пройдет в Иране

Финальный этап отборочного турнира зимних Олимпийских игр по горнолыжному спорту пройдет в Иране

Тегеран, 11 января. ИРНА — Финальный этап отборочного турнира по горнолыжному спорту к Зимним Олимпийским играм 2022 года пройдет на горнолыжном курорте Дизин в Иране.

16-17 января на горнолыжном курорте Дизин в провинции Эльбурс пройдет Финальный этап отборочного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине по горнолыжному спорту.

Дизин — один из самых высокогорных горнолыжных курортов в мире. Он расположен в 3600 м над уровнем моря на высоте 900 м у подножия гор Эльбурс в 70 км от Караджа (125 км от Тегерана).  

Дизин был основан в 1969 году, и является первым горнолыжным курортом в Иране, который был официально признан и получил титул Международной федерации лыжного спорта, что подтверждает возможность организации там официальных и международных соревнований. При этом, зимой и летом на базе курорта Дизин проходят международные, всеиранские и региональные соревнования, чемпионаты и турниры.

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