Генконсульство Ирана в Аламты обратилось к согражданам в Казахстане

"В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем иранским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей на период чрезвычайного положения в стране", сообщили в Twitter генконсульства.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января после внезапного резкого повышения цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алматы. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.