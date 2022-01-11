11 янв. 2022 г., 14:19
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Иранский фильм вошел в программу трех международных кинофестиваля

Иранский фильм вошел в программу трех международных кинофестиваля

Тегеран, 11 января, ИРНА – Короткометражный фильм "Легкая боль" иранского режиссера Пуя Наби покажут в кинофестивалях в Норвегии, США и Франции.

Последний фильм Наби вошел в программу 3-го международного кинофестиваля "Asterisk film klubb" в Норвегии, 12-го международного кинофестиваля "The Poppy Jasper" и 15-го кинофестиваля "meme pas perur" во Франции.
Короткометражный фильм "Легкая боль" создан на основе рассказа от японского писателя Йоко Огавы.

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