Иранский фильм вошел в программу трех международных кинофестиваля

Тегеран, 18 января, ИРНА - Ссылаясь на хорошее сотрудничество между Ираном и Россией, российский иранист Диана Адырхаева считает, что обе стороны имеют гораздо больший потенциал для развития сотрудничества в таких областях, как торговля, туризм, наука и технологии, и визит Раиси в Москва - хорошая возможность активировать эти возможности.