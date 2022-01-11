В данном районе обнаружены ископаемые останки таких древних животных, как слон, жираф, тигр, корова, олень, носорог и лошадь. По мнению экспертов, местонахождение окаменелостей в Мараге входит в пятерку самых важных районов мира с окаменелостями позвоночных.

Ископаемые слои, существующие в Мараге, относятся к концу периода Кайнозойской эры, то есть от 7 до 12 миллионов лет назад, и точные сведения о жизни этих гигантских животных могут быть получены путем научных исследований. Благодаря наличию окаменелостей мастодонта и мамонта (доисторические окаменелости), Мараге набрало мировую известность и в настоящее время находится под защитой Организации по охране окружающей среды.



По мнению экспертов, местонахождение окаменелостей Мараге является подходящей площадкой для палеонтологических исследований в области выявления и интродукции новых ископаемых видов позвоночных, установления мировых рекордов и изучения древней географии страны в «позднем миоцене».

Следует отметить, что ископаемые слои Мараге были впервые обнаружены русским палеонтологом в 1840 году.

Генеральный директор ассоциации по охране окружающей среды города Мараге Али Моштагпур заявил, что до сих пор многие исследователи и палеонтологи из таких стран, как Испания, Франция, Австрия, Россия, Япония и т.д. посетили этот район, и все они подчеркнули научную и исследовательскую значимость местонахождения Мараге.

Он отметил, что некоторые окаменелости, обнаруженные в Мараге, сохраняются в других странах. Указав на интерес иностранных палеонтологов к исследованию в этом районе, Моштагпур заявил о возможностях для развития экологического туризма в данном местонахождении.