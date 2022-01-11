Рябков заявил, что переговоры в Вене по иранской ядерной сделке набрали ход

Переговоры в Вене набрали ход. Мы считаем, что шансы на достижение решения, причем в тех рамках, которые вырабатывались в ходе предыдущих раундов, включая шесть раундов до 20 июня, до момента длительной паузы, повысились. Это положительный момент. Все стороны демонстрируют готовность находить решение остающихся проблем", - указал замминистра.

Он отметил, что с течением времени иранская ядерная программа существенно прогрессирует, что "не облегчает задачу переговорщиков". При этом, по словам Рябкова, существует целая серия вопросов, связанных с облечением санкционного бремени на Иран, "которая с трудом поддается решению".

Замглавы МИД добавил, что на пути к конечной цели - возвращению к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в изначальных параметрах - "возможны различные схемы". "И точно так же, как СВПД формировался, разрабатывался исходя из понятной для всех логики - пошаговый подход на основе взаимности, - так и сейчас, наверное, возможны некоторые решения, которые станут сопутствующими, содействующими достижению главной цели", - пояснил он.

"Я подчеркиваю, что гипотетические промежуточные шаги - это не замена, не подмена, не альтернатива базовой договоренности, которая должна быть восстановлена в полном объеме. Из этого исходит российская сторона, в том числе оказывая политико-дипломатическое содействие поиску таких решений в прямых контактах с иранцами, американцами, европейцами", - сказал Рябков.

Он также обозначил, что не считает правильным устанавливать какие-либо дедлайны по достижению итогового решения по иранской ядерной программе. "Это мешать самим себе. В условиях искусственного цейтнота мы ничего не добьемся. Сказав это, я скажу, что речь не о месяцах, не о неделях: нам нужен срочный ответ, нам нужен быстрый ответ, - подчеркнул замминистра. - Но никаких дедлайнов, никаких вообще ограничителей по времени мы не можем ставить. Нам просто нужен быстрый ход вперед".

О переговорах в Вене

3 января в австрийской столице возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.