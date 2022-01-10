Почему руководство Кабула выбрало Тегеран для своего третьего дипломатического визита?

В последние дни мир стал свидетелем прибытия в Тегеран экономической и политической делегации в составе трех человек во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки. Это поездка, начавшаяся в субботу, в ходе которой, по словам Моттаки в аудиофайле, переговоры с иранскими официальными лицами в сферах торговли, экономики, безопасности и транзита были «положительными».

Однако одновременно с этой поездкой в ​​некоторых СМИ высказывались предположения о возможности передачи афганского посольства в Тегеране талибам, но официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, заявил: «дипломатическая деятельность посольства Афганистана в Тегеране, как и всех иностранных посольств, осуществляется в рамках принципов и правил, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г., и никакие посторонние события невозможны».

Независимо от того, какие договоренности были достигнуты в ходе поездки, возникает вопрос, какие факторы и причины привели талибов к выбору Ирана в качестве третьего дипломатического визита после Пакистана и Катара?

Иран, друг афганцев в трудные времена

С тех пор, как два десятилетия назад, когда Соединенные Штаты вторглись в Афганистан под предлогом борьбы с терроризмом в 2001 году, Иран поддержал афганский народ, так что с тех пор страна имеет значительную долю в принятии афганских мигрантов, и на сегодняшний день принял более 3 миллионов человек из этого страны.

Это добрососедство продолжалось в последние месяцы, когда админитсрация Байдена возложила на народ раздираемой войной страны непоправимые расходы, такие как усиление террористических групп, экономический коллапс и поток мигрантов, чтобы избавиться от самодельного «болота» путем безответственного вывода из Афганистана.

Иран, несмотря на экономические проблемы и западные санкции, не проигнорировал бедственное положение афганского народа и продолжает свою гуманитарную помощь афганскому народу, приуроченную ко второй годовщине мученической смерти генерала Касема Сулеймани, отправкой продовольствия и еды беднякам. Посылка была оценена более чем в 50 тыс. долларов.

Кроме того, в этот период Иран пытался вывести Афганистан из кризиса дипломатическим путем, и динамичная роль Тегерана в проведении саммита в этом плане ни от кого не скрывается.

После захвата Афганистана талибами в середине 2021 года Иран сыграл активную роль в установлении мира и стабильности в этой дружественной и соседней стране. К примеру можно сказать, что после московской трехсторонней встречи по рассмотрению событий в Афганистане 27 октября 2021 г. в Министерстве иностранных дел состоялась вторая встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран с участием министров иностранных дел Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Пакистан. Во встрече приняли участие министры иностранных дел Китая и России, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В ходе встречи министры иностранных дел соседних с Афганистаном стран подчеркнули важность услышать голос и требования афганского народа от международного сообщества и призвали правящую группу Афганистана выполнить свои обязательства вопреки требованиям и ожиданиям международного сообщества сообщество.

Важность афганского народа становится еще более очевидной, если мы кратко рассмотрим декларативную политику и действия Ирана в отношении соседней страны. Правительство Ирана всегда учитывало даже политическую волю афганского народа сформировать собственное правительство. Как подчеркнул Хатибзаде на своей еженедельной пресс-конференции 3 января: «Что больше всего подчеркивается в Афганистане Ираном и соседними странами, так это формирование инклюзивного правительства, которое отражает этническое и демографическое разнообразие Афганистана».

Корень нынешнего кризиса в Афганистане в 20-летней западной оккупации

Помимо конструктивного подхода Ирана к Афганистану, который понимается в контексте принципа добрососедства, двухдесятилетняя оккупация Афганистана США и блокировка активов страны является еще одной важной причиной для движения талибов к соседним и незападным странам.

После вывода Байдена из Афганистана и замораживания его активов афганский народ столкнулся с множеством преимущественно экономических проблем, а состояние банков свидетельствует о тяжелом экономическом положении.

Организация Объединенных Наций недавно призвала к немедленным действиям по поддержке афганских банков, предупредив, что кризис ликвидности в стране может привести к серьезному краху банковской системы в ближайшие месяцы. В трехстраничном отчете о банковской и финансовой системе Афганистана, предоставленном Рейтер, программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подчеркнула, что экономические издержки краха банковской системы и его негативные социальные последствия будут далеко идущими.

По данным экспертов ООН, баланс афганских банков сейчас уменьшился примерно на 40% по сравнению с концом 2020 года. В отчете ООН также указывается на рост невозврата кредитов. Так, объем неработающих кредитов увеличился с 30% на конец 2020 года до 57% на сентябрь текущего года.

В этой неспокойной ситуации, когда банковские балансы резко упали и слышен звук рушащейся стены афганской экономики, Кабул обвиняет Соединенные Штаты в конфискации почти $9,5 млрд активов Центрального банка Афганистана и перевод денег в эту страну прекратился.

The Middle East Monitor недавно опубликовал отчет, озаглавленный «Запад провоцирует неоколониальный голод из-за присутствия женщин в Афганистане», и написал: «Запад и

международное сообщество под его влиянием взяли Афганистан в заложники и шантажировали его новое правительство, отказываясь выдать иностранные активы и капиталы».

Согласно новостно-аналитическому сайту, если бюджет Афганистана будет по-прежнему заблокирован, по оценкам, число людей, которые умрут от голода и зимы, будет выше, чем число людей, убитых за два десятилетия войны. Если это произойдет, Запад и международное сообщество спровоцируют и организуют новый голод, напоминающий о колониальном прошлом.

По мнению наблюдателей, в условиях, когда тень санкций, бедности, террора как зловещего наследия Соединенных Штатов омрачила народ Афганистана, миграция является единственным выходом для многих из них, как ранее указывала ООН на волну афганской миграции и предупреждала о появлении еще полумиллиона беженцев из Афганистана к концу 2021 года.

Согласно сообщению, в ходе пресс-конференции официального представителя МИД также поднимался вопрос визита делегации талибов в Тегеран, возможность улучшить положение афганского народа и выйти из этой ситуации: «Во время поездки состоялись очень хорошие переговоры и была предпринята попытка приблизить договоренности к реализации, ориентируясь на экономику, ориентированную на человека. Эта поездка охватила все вопросы в трех разных рабочих группах и прошла успешно».

В то же время Исламская Республика Иран неоднократно подчеркивала, что будет использовать все свои ресурсы в рамках политики добрососедства и добрых отношений с народом Афганистана.