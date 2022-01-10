Иран стремится достичь стабильного и надежного соглашения в Вене

В ответ на вопрос о переговорах по отмене санкций в Вене, он на своем еженедельном брифинге заявил, что все стороны предпринимают усилия достичь стабильного результата. "Мы достигли точек, которые покажут нам, есть ли у другой стороны необходимая воля (для достижения соглашения – ред.) или нет. Другая сторона не может двигаться со скоростью черепахи, а мы со скоростью света", добавил он.

Он выразил неудовлетворение скоростью переговоров, отметив, что другая сторона убивала много времени в седьмом раунде, а затем согласилась обсудить инициативы Ирана.

Переговоры Ирана и Саудовской Аравии стоят на повестке дня

Говоря о переговорах между Ираном и Саудовской Аравией, Хатибзаде отметил, что пятый раунд переговоров Тегерана и Эр-Рияда пройдет в Ираке, несмотря на некоторые разногласия.

Указав на визит афганской делегации в Иран, он также отметил, что банковское, торговое и энергетическое сотрудничество было обсуждена на встрече с руководителем МИД Афганистана.