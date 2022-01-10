10 янв. 2022 г., 12:19
Journalist ID: 2388
News Code: 84608362
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Амир Абдоллахиян назвал отношения Тегеран-Маскат давними и стабильными

Амир Абдоллахиян назвал отношения Тегеран-Маскат давними и стабильными

Тегеран, 10 января, ИРНА - По прибытии в Маскат министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал ирано-оманские отношения стабильными и давними.

«В ходе однодневного визита мы проведем переговоры с официальными лицами Омана и министром иностранных дел страны по вопросам развития двусторонних, региональных и международных отношений. Отношения Тегеран-Маскат являются давними и стабильными, и в ходе этих стабильных и прочных отношений мы заинтересованы в продвижении политических и культурных отношений на более высокие уровни экономического и торгового сотрудничества», - заявил он.

Касаясь четырехстороннего соглашения о возрождении транзитной линии в этой поездке, он сказал: «Четырехстороннее соглашение было подписано Ираном, Королевством Оман, Туркменистаном и Узбекистаном, и мы надеемся, что в этой поездке будет учтено мнение правительства 13-го созыва о добрососедских отношениях и хороших событиях последних месяцев».

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