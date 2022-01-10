Иранцы, проживающие за рубежом могут свободно возвращаться на родину, заявил Амир Абдоллахиян

"В декабре 2021 года заседание Высшего совета иранцев, проживающих за рубежом прошло после 14 лет под председательством президента страны аятоллы Эбрахима Раиси. Мы в этом заседании обсудили проблемы иранцев, проживающих за рубежом", отметил иранский министр.

Он в ответ на шумихи в СМИ в целях иранофобии заявил: "Некоторые СМИ в киберпространстве предупредили об ограничениях в выезде иранцев, проживающих за рубежом, после прибытия в Иран. Но как уже заявил глава судебной власти Ирана, мы добродушно будем приветствовать иранцев, проживающих за рубежом в стране", добавил он.

По его словам, сформирован комитет при министерстве иностранных дел, который отвечает на вопросы иранской диаспоры о своем правовом статусе за 10 дней перед прилетом в Иран.