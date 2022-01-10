10 янв. 2022 г., 10:20
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News Code: 84608117
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Иранцы, проживающие за рубежом могут свободно возвращаться на родину, заявил Амир Абдоллахиян

Иранцы, проживающие за рубежом могут свободно возвращаться на родину, заявил Амир Абдоллахиян

Тегеран, 10 января, ИРНА – Возвращение иранцев, проживающих за рубежом упрощено благодаря новой инициативе Министерства иностранных дел. Об этом заявил глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиян в воскресенье.

"В декабре 2021 года заседание Высшего совета иранцев, проживающих за рубежом прошло после 14 лет под председательством президента страны аятоллы Эбрахима Раиси. Мы в этом заседании обсудили проблемы иранцев, проживающих за рубежом", отметил иранский министр.
Он в ответ на шумихи в СМИ в целях иранофобии заявил: "Некоторые СМИ в киберпространстве предупредили об ограничениях в выезде иранцев, проживающих за рубежом, после прибытия в Иран. Но как уже заявил глава судебной власти Ирана, мы добродушно будем приветствовать иранцев, проживающих за рубежом в стране", добавил он.
По его словам, сформирован комитет при министерстве иностранных дел, который отвечает на вопросы иранской диаспоры о своем правовом статусе за 10 дней перед прилетом в Иран.

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