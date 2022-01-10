10 янв. 2022 г., 09:09
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News Code: 84607989
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Иранская волейболистка: великие команды мира приняли хиджаб иранских девушек

Иранская волейболистка: великие команды мира приняли хиджаб иранских девушек

Тегеран, 10 января, ИРНА - Говоря о развитии этой области в Иране, самая молодая иранская легионерка женского волейбола Захра Могани сказала, что в связи с хорошими талантами иранского волейбола, великие европейские команды приняли хиджаб мусульманских женщин.

Захра Могани, 18-летний волейболист сборной Ирана и «пейканского клуба», уже играет за команду «Порту» с официальным контрактом.

При этом она касательно условий в этой команде сказала ИРНА: «Я и другие легионеры представляем девушек Ирана, нося исламский хиджаб. Раньше у некоторых команд были проблемы с исламским хиджабом, но теперь они его приняли. Это показывает, что присутствие иранских девушек в исламском хиджабе в составе больших команд было успешным, и европейские команды тоже приняли наши условия».

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