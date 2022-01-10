Иранская волейболистка: великие команды мира приняли хиджаб иранских девушек

Захра Могани, 18-летний волейболист сборной Ирана и «пейканского клуба», уже играет за команду «Порту» с официальным контрактом.

При этом она касательно условий в этой команде сказала ИРНА: «Я и другие легионеры представляем девушек Ирана, нося исламский хиджаб. Раньше у некоторых команд были проблемы с исламским хиджабом, но теперь они его приняли. Это показывает, что присутствие иранских девушек в исламском хиджабе в составе больших команд было успешным, и европейские команды тоже приняли наши условия».