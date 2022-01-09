Руководитель афганского МИД провел встречу с главой МИД Ирана

"Мужественная борьба афганского народа показала, что никакая иностранная сила не может оккупировать Афганистан и управлять им", сказал Амир Абдоллахиян.

Указав на положительные слова лидеров Талибана о формировании инклюзивного правительства, министр иностранных дел Ирана подчеркнул необходимость предоставления приемлемых показателей нового правительства.

Глава иранского МИД также добавил, что Тегеран продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану. Кроме того, добавил министр, Иран будет использовать свой региональный потенциал для дальнейшего облегчения проблем афганского народа.

Амир Абдоллахиян также осудил неправильную политику Соединенных Штатов и их союзников в Афганистане за последние 20 лет и назвал создание разногласий между Афганистаном и соседними странами одним из столпов политики США в регионе.

Он подчеркнул, что замороженные США средства Афганистана должны быть высвобождены и предоставлены стране по гуманитарным причинам и для улучшения экономического положения афганского народа.