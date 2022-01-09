На переговорах по СВПД в Вене сузились разногласия

Заявления иранского дипломата были сделаны в связи с тем, что после состоявшейся 30 декабря 2021 года пресс-конференции координатора Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора никаких подробностей переговоров не сообщалось, а за это время корреспонденты, особенно всемирно известные тележурналисты ждали новых сообщений о ходе переговоров.

В последние дни заметно увеличилось количество встреч между сторонами переговоров. По мнению наблюдателей, переговоры вступили в критическую фазу принятия решений.

"Несмотря на все сложности в процессе выработки взаимных договоренностей, наступил обратный отсчет времени. Большинство участников консультаций отмечают достигнутый прогресс в продвижении к окончательному соглашению", рассказал журналистам Багери.

Багери добавил, что в случае достижения соглашения США, нарушившие соглашение по СВДП должны снять все санкции. При этом он подчеркнул, что тогда после проведенной проверки будут реализованы обязательства Ирана в рамках этого соглашения.

После вчерашних заявлений главы иранской делегации, многие СМИ по всему миру считают, что на переговорах в Вене произойдет важное событие.

В понедельник в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.