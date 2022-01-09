Амир Абдоллахиян заявил о готовности к достижению хорошего соглашения

Министр иностранных дел Ирана и глава МИД Индии в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

Говоря о последней ситуации с коронавирусом в стране, Амир Абдоллахиян заявил, что 89% населения Ирана привились от Covid-19, и теперь получают третью дозу вакцины.

Иранский министр также отметил об отправке гумпомощи, включая пшеница, лекарства и вакцины в Афганистан.

По поводу переговоров по отмене санкций в Вене, Амир Абдоллахиян заявил, что Иран добровольно настроен на достижение хорошего соглашения. "В случае такой доброй воли со стороны Запада, мы сможем достичь хорошей сделки", добавил он.

Джайшанкар также назвал визит министра иностранных дел Ирана в Индию в ближайшем будущем хорошей возможностью для развития двустороннего сотрудничества.