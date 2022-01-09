9 янв. 2022 г., 09:50
Journalist ID: 2390
News Code: 84606882
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Руководитель МИД Афганистана прибыл в Тегеран

Руководитель МИД Афганистана прибыл в Тегеран

Тегеран, 9 января, ИРНА - Делегация во главе с руководителем афганского МИД Амирханом Муттаки прибыла в Тегеран в субботу ночью.

Руководители министерств экономики, торговли и промышленности и заместители нескольких экономических ведомств также присутствуют в афганской делегации. Афганская делегация в ходе встречи с иранскими официальными лицами будут в частности обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.
Исламская Республика Иран всегда подчеркивает необходимость сохранения экономических и торговых связей с Афганистаном в целях интересов народов двух стран.
Стороны в ходе данного визита будут обсуждать банковское и спортивное сотрудничество, пограничные рынки и рудники.

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