Глава МИД Ирана и вице-президент Туркменистана обсудили двусторонние вопросы в Тегеране

Стороны на этой встрече обсудили сотрудничество в областях экономики, торговли, энергетики, транспорта и транзита. Они также изучили документы, которые будут подписаны в ходе скорого визита президента Туркменистана в Иран.

Региональные вопросы, включая ситуация в Афганистане также была обсуждена на этой встрече. Обе стороны подчеркнули необходимость формирования инклюзивного правительства в Афганистане.

Вице-президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сделал акцент на развитии двусторонних отношений с Ираном, назвав важной роль совместной экономической комиссии важной в расширении связей.

Он также заявил об огромных возможностях двух стран для сотрудничества в сферах транспорта, технических и инженерских услуг, электроэнергии, нефти и газа.

Указав на общие исторические и культурные связи между двумя странами, Бердимухамедов назвал приоритетным развитие культурных и экономических отношений.