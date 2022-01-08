8 янв. 2022 г., 20:22
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News Code: 84606518
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В Вене прошла первая экспертная встреча по отмене санкций

В Вене прошла первая экспертная встреча по отмене санкций

Тегеран, 8 января, ИРНА - Сегодня состоялась встреча экспертов из Исламской Республики Иран и представителей группы «Большой пятерки» в рамках восьмого раунда венских переговоров по отмене санкций.

На этой встрече стороны оценили последний статус переговоров на предмет эффективной и поддающейся проверке отмены санкций. Встречи основаны на договоренности, достигнутой на последнем заседании Совместной комиссии по ядерной сделке, и представители стран-участниц переговоров подчеркнули приоритетность отмены санкций.

На этих встречах стороны сосредотачиваются на определении рамок, индикаторов и критериев для проверки отмены санкций и гарантии того, что Соединенные Штаты не будут повторять свои действия.

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