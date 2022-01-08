В Вене прошла первая экспертная встреча по отмене санкций

На этой встрече стороны оценили последний статус переговоров на предмет эффективной и поддающейся проверке отмены санкций. Встречи основаны на договоренности, достигнутой на последнем заседании Совместной комиссии по ядерной сделке, и представители стран-участниц переговоров подчеркнули приоритетность отмены санкций.

На этих встречах стороны сосредотачиваются на определении рамок, индикаторов и критериев для проверки отмены санкций и гарантии того, что Соединенные Штаты не будут повторять свои действия.