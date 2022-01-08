МИД обновило санкционный список американских лиц, причастных к убийству Сулеймани

Помимо введения санкций против высокопоставленных чиновников администрации США, таких как Дональд Трамп (бывший президент), Майк Помпео (бывший госсекретарь) Джон Болтон (бывший советник по национальной безопасности), Марк Спир (бывший министр обороны), Джина Хаспел (бывший директор ЦРУ), Кристофер Миллер (бывший министр обороны) и Стивен Мнучин (бывший министр финансов); а также Мэтью Талер (посол США в Багдаде), Стив Фейгин (бывший заместитель главы миссии США в Багдаде) и Роб Уоллер (бывший консул США) Генерал в Эрбиле, Ирак) были внесены в санкционный список Исламской Республики Иран.

МИД ввело этих лиц в новый санкционный список за их роль в террористическом преступлении Соединенных Штатов против генерала Касема Сулеймани и его соратников, а также за пропаганду терроризма и нарушение основных прав человека.