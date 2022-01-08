В Вене продолжается заседание рабочей группы экспертов по отмене санкций

Сегодня, до полудня, в венском отеле «Кобург» в присутствии иранских экспертов и группы «Большой пятерки» состоялось заседание рабочей группы по снятию репрессивных санкций.
Сегодня переговоры на уровне глав делегаций продолжатся как в двустороннем, так и в многостороннем формате.
В последние два дня прошли интенсивные переговоры на разных уровнях и в разных форматах.
Переговоры о снятии санкций проходили в Вене с 27 по 30 декабря и после короткого трехдневного перерыва в связи с новогодними праздниками возобновились в Вене 3 января и все еще продолжаются.
Your Comment