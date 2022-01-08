На острове Киш пройдет чемпионат Азии по фитнесу 2022 года

«Цель этой встречи - проинформировать о первом раунде Азиатского Кубка и Чемпионата Азии по фитнесу в 2022 году, который пройдет на острове Киш, и я надеюсь, что мы будем хорошими хозяевами этого соревнования. На этих соревнованиях мы также увидим присутствие президента Всемирной федерации в Иране, что для нас важно и ценно», - сообщил он.