На острове Киш пройдет чемпионат Азии по фитнесу 2022 года

«Цель этой встречи - проинформировать о первом раунде Азиатского Кубка и Чемпионата Азии по фитнесу в 2022 году, который пройдет на острове Киш, и я надеюсь, что мы будем хорошими хозяевами этого соревнования. На этих соревнованиях мы также увидим присутствие президента Всемирной федерации в Иране, что для нас важно и ценно», - сообщил он.
Тегеран, 8 января, ИРНА - Президент Федерации бодибилдинга фитнеса Абдолмахди Насирзаде сообщил, что первый этап Кубка Азии и Fitness Challenge состоится на острове Киш в марте 2022 года в присутствии президента Всемирной федерации.
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